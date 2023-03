Parmigiano Reggiano, nel 2022 giro d’affari da record a 2,9 miliardi

Vendite in netta crescita, con un giro d'affari al consumo che tocca il massimo storico di 2,9 miliardi. In un anno in cui in Italia i consumi alimentari hanno subito un rallentamento del 4,2%, il 2022 per Parmigiano Reggiano è stato caratterizzato da una serie di segni più. A presentare i dati, nel corso di una conferenza stampa a Milano, il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli. xh7/fsc/gtr