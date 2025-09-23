BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Affari giuridici del Parlamento Europeo ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. Decisivi i voti del Partito Popolare Europeo. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. (ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
