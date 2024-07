ROMA (ITALPRESS) – Lavora sodo in Valle d’Aosta la sciabola azzurra nel primo ritiro pre-olimpico che segue l’Europeo di Basilea. E’ il comune di Ayas, nella rinomata località turistica Champoluc, la sede dell’allenamento collegiale dell’arma diretta dal CT Nicola Zanotti in questa prima settimana di luglio. Sciabolatori e sciabolatrici in preparazione per i Giochi di Parigi 2024 sono di base presso l’Hotel de Champoluc Route Ramey. Nel gruppo maschile, reduce della storica tripletta individuale in Svizzera, guidano il gruppo gli olimpici Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, mentre sta svolgendo lavoro specifico Luigi Samele. Nel contingente femminile si prepara la squadra per Parigi composta da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi. Il collegiale preolimpico della sciabola azzurra segna il primo atto di una proficua partnership tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione autonoma Valle d’Aosta.

L’intesa, presentata dal presidente federale Paolo Azzi e dall’olimpionico Marco Albarello in rappresentanza della Regione duranti gli ultimi Campionati Italiani Assoluti di Cagliari, si sviluppa in particolare con l’Amministrazione comunale di Ayas e la Monterosa Spa, società che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio Ayas/Gressoney.

Le sedute di lavoro si svolgono nei locali della sala polifunzionale Monterosa Terme di Champoluc all’interno della quale sono state allestite otto pedane.

“Siamo stati accolti con grande entusiasmo – ha detto il ct Nicola Zanotti – dalla comunità della Val d’Ayas e dell’intera Valle d’Aosta. Qui ci sono tutte le condizioni per preparare al meglio i Giochi olimpici: dalle strutture ricettive e di allenamento al clima, tutto è funzionale al nostro ritiro”.

“Il collegiale preolimpico della Nazionale di sciabola – ha spiegato l’assessore regionale Giulio Grosjacques – è solo il primo atto della collaborazione tra Regione e Federazione Italiana Scherma. prevede altre iniziative che coinvolgeranno altre squadre azzurre dopo le Olimpiadi”.

Ieri pomeriggio le istituzioni locali – c’erano il sindaco di Ayas, Alex Brunod, il vicesindaco Francesca Merlet e l’assessore Corinne Favre, con l’amministratore delegato di Monterosa Ski Giorgio Munari, e per la Regione Giulio Grosjacques e Marco Albarello – hanno incontrato gli atleti della sciabola in un “aperitivo azzurro”.

– foto Ufficio Stampa Federazione Italiana Scherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]