CREMONA (ITALPRESS) – Cremonese e Parma non si fanno del male: il match dello Zini, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/2026 termina a reti bianche. Buon avvio di partita da parte della formazione ospite che, dopo appena 10′, colpisce il palo con un colpo di testa di Pellegrino su cross di Valeri. Al 16′ mister Davide Nicola è già costretto ad effettuare la prima sostituzione in seguito all’infortunio di Collocolo: al suo posto entra in campo Grassi. Le emozioni latitano anche a causa dei ritmi bassi e del gioco spezzettato per le diverse interruzioni. Il Parma continua ad essere più propositivo, ma fa fatica ad arrivare alla conclusione, vista la solidità dimostrata dalla retroguardia avversaria. La compagine grigiorossa, dal suo canto, prova a venire fuori nel finale di primo tempo, ma al termine dei quattro minuti di recupero i due club vanno a riposo sul parziale di 0-0.

In apertura di ripresa la Cremonese prova a sfruttare un calcio di punizione, ma il colpo di testa di Baschirotto si spegne sul fondo. A creare le migliori occasioni sono ancora i ragazzi di Carlos Cuesta, che al 56′ arrivano alla conclusione con Bernabè, ma Audero devia in corner. Anche nella ripresa le due squadre stentano a costruire delle concrete occasioni da rete e la sfida continua ad essere bloccata. Le forze fresche dalla panchina sembrano dare uno sprint in più ai lombardi, che si rendono pericolosi all’85’ con Moumbagna. Al 90′, invece, un tiro-cross di Franco Vazquez rischia di beffare Suzuki, che si rifugia in corner. I 5′ di recupero non regalano particolari sussulti e la sfida si chiude sullo 0-0. In seguito a questo risultato la Cremonese è sesta a 8 punti, mentre il Parma resta in zona retrocessione a quota 2. Il prossimo impegno della squadra lombarda è previsto sabato al Sinigaglia contro il Como, mentre i ducali mercoledì giocheranno in Coppa Italia contro lo Spezia.

