GAND (BELGIO) (ITALPRESS) – Basta l’1-1 esterno contro il Gent a una brutta Roma per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Un gol di Kluivert risponde al vantaggio di David e spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa dopo l’1-0 dell’Olimpico.

Il primo squillo e’ della squadra di Fonseca: Kolarov riceve da posizione defilata ed esplode un mancino che si stampa sul palo esterno. Ma da questo episodio e’ il Gent a prendere fiducia e al 25′ c’e’ il vantaggio dei padroni di casa: Bezus crossa in area e trova David che batte Pau Lopez in area da due passi. La reazione della Roma pero’ e’ immediata: Mkhitaryan guida una ripartenza e mette in porta Kluivert che a tu per tu con Kaminski non sbaglia. Nella ripresa la Roma subisce la stanchezza e il gioco del Gent ma la retroguardia giallorossa regge e difende il risultato che vale il pass per il turno successivo.

(ITALPRESS).