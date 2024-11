BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una Juventus rabberciata fa quello che può e torna da Birmingham con un punto prezioso in saccoccia. Al Villa Park i bianconeri fermano sullo 0-0 l’Aston Villa di Emery, rischiando, però, di perderla nel finale. Il gol di Rogers al 94′ viene infatti annullato per fallo di Diego Carlos su Di Gregorio. I ragazzi di Motta giocano comunque una discreta partita, difendendosi con ordine e attaccando poi sulle fasce. Nonostante la prestazione generosa di Weah, tra le tante assenze in casa Juve, si fa decisamente sentire la mancanza di un numero nove come Vlahovic, capace di fare da riferimento. La panchina bianconera stasera contava solo quattro giocatori di movimento. Dopo una prima mezzora piuttosto incolore, la partita cresce di ritmo, ma è soprattutto l’Aston Villa a lasciarsi preferire dal punto di vista della qualità offensiva. Al 37′ Watkins, in area di rigore, stoppa la palla e si gira in un fazzoletto calciando di potenza, ma trovando un reattivo Di Gregorio. Nel recupero della prima frazione i padroni di casa sfiorano nuovamente il vantaggio con Digne: la punizione del francese si stampa, però, sulla traversa. Dall’altra parte, la Juve è pericolosa soprattutto sulla corsia di destra, dove le iniziative di Conceicao tengono costantemente in ansia la retroguardia inglese. Nella ripresa è prevalentemente l’Aston Villa a far la partita, concedendo, però, maggiori spazi ai bianconeri in contropiede. Gli inglesi rischiano di farsi sorprendere anche da calcio piazzato al 64′, ma Martinez salva i compagni, compiendo un intervento pazzesco. Su corner di Koopmeiners, il portiere argentino para sulla riga il colpo di testa ravvicinato di Conceicao, abile a sbucare sul secondo palo. Questa occasione ridà coraggio alla Juve che, però, appena un minuto dopo deve fare i conti con l’ennesima brutta notizia delle ultime settimane: Savona viene infatti sostituito per un problema muscolare. Il finale di partita è però tutt’altro che tranquillo per i tifosi bianconeri. Da calcio piazzato, in pieno recupero, l’Aston Villa trova il gol del’1-0, annullato poi da Gil Marzano con qualche secondo di ritardo. L’arbitro spagnolo giudica fallosa l’ostruzione di Diego Carlos su Di Gregorio in uscita. Con questo pareggio entrambe le formazioni rimangono stabilmente in zona play off. La Juventus tornerà in campo l’11 dicembre in casa contro il Manchester City.

