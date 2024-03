Parco di Villa Trabia intitolato a Cassarà, Iacovoni “Grande emozione”

PALERMO (ITALPRESS) - “Oggi è una giornata bellissima, meravigliosa e emozionante. Questo posto per me è qualcosa di toccante, perché di fronte c’è una villetta intitolata a Francesca Morvillo, una delle mie più care amiche. È il fatto che siano insieme mi rende felice. Dall’altra parte dà sull’Alberico Gentili, che è la scuola che ha frequentato Ninni. Questa è la migliore collocazione possibile, credo che oggi Ninni sia felice". Lo ha detto ha detto Laura Iacovoni, vedova di Ninni Cassarà, in occasione dell'intitolazione del Parco di Villa Trabia. xd6/pc/gtr