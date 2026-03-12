Paralimpiadi, Chiara Mazzel argento nel gigante vision impaired

CORTINA (ITALPRESS) – Chiara Mazzel è medaglia d’argento nello slalom gigante donne vision impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Quarta medaglia consecutiva per l’azzurra, questa volta con Fabrizio Casal come guida. Medaglia d’oro per Veronika Aigner, col tempo di 2’18″63, terza l’austriaca Elina Stary, a 6″67. Niente da fare per Martina Vozza, scivolata nella prima parte del tracciato durante la seconda manche (nella prima aveva chiuso in sesta posizione).

“È davvero magnifico e spettacolare, oggi ho gareggiato con la mia guida di sempre, ha ancora un valore in più. Aigner era quasi irraggiungibile, ma in questa manche siamo riusciti a sciare bene sul ripido, la mia guida mi ha dato la carica per spingere sul pezzo in piano. Quinta medaglia? Lo slalom sarà difficile, punto al bronzo, ma non è una cosa scontata”. Lo ha dichiarato Chiara Mazzel, argento nel gigante donne vision impaired alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

“Devo dire che non ho sentito la responsabilità – ha aggiunto Fabrizio Casal -, sono davvero molto grato e di aver portato il massimo. Sono contento davvero di tutto. Nello slalom daremo tutto”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).