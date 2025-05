Papa Leone XIV “Invoco coraggio e perseveranza per chi è impegnato nella ricerca della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace”. Lo ha detto Papa Leone al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro.

In precedenza il pontefice aveva detto: “Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Da pochi giorni ho iniziato il mio ministero in mezzo a voi e desidero anzitutto ringraziarvi per l’affetto che mi state manifestando, mentre vi chiedo di sostenermi con la vostra preghiera e vicinanza”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).