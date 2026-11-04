Papa Leone XIV riceve Bob Dylan in Vaticano

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha ricevuto oggi al Palazzo Apostolico il cantautore Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan.

L’85enne, già Premio Nobel per la Letteratura, è a Roma dove domani si esibirà al Palazzo dello Sport per il passaggio autunnale del Rough and Rowdy Ways Tour, la serie di concerti con tappe pure a Milano e Bologna noti anche per il divieto di riprese con gli smartphone.

Secondo quanto riferisce Vatican News, un’udienza breve, con saluti e scambi di battute seduti al tavolo, tra Leone e Dylan, che indossava una felpa nera col cappuccio. Il Papa gli ha fatto dono di un Rosario, il cantante ha ricambiato con un libro, Chronicles – Volume 1, la sua autobiografia pubblicata negli Usa e in altri Paesi del mondo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).