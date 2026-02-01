Papa Leone XIV “Preghiamo per quanti soffrono per le tempeste che hanno colpito il Sud Italia e il Portogallo”

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per i defunti e per quanti soffrono per le tempeste che nei giorni scorsi hanno colpito il Portogallo e l’Italia meridionale”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro.
“Grande preoccupazione per aumento tensioni tra Cuba e Stati Uniti, due paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani, invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo sincero e efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano”.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
