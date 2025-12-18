Papa Leone XIV in visita al Senato

ROMA (ITALPRESS) - Papa Leone XIV ha visitato palazzo della Minerva, dove ha sede la biblioteca del Senato che ospita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. Ad accogliere il Pontefice è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme al segretario generale di palazzo Madama Federico Toniato. Al termine della visita all'esterno del palazzo un coro ha salutato il Papa. sat/mca1 (Fonte video: Senato)