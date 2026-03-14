Papa Leone si trasferisce nel Palazzo Apostolico

**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2026/3/04 .Pope Leo XIV during his weekly general audience at St. Peter's square in the Vatican Photograph by ALESSIA GIULIANI / Catholic Press Photo

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Papa Leone XIV prende possesso dell’appartamento nel Palazzo Apostolico, trasferendosi, con i suoi più stretti collaboratori, negli spazi a disposizione dei suoi predecessori. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.

Finora il Santo Padre abitava nel Palazzo del Sant’Uffizio, il suo alloggio quando era prefetto del Dicastero per i Vescovi.

L’ultimo Pontefice a vivere nel Palazzo Apostolico era stato Benedetto XVI. Papa Francesco, invece, aveva scelto di vivere a Casa Santa Marta.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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