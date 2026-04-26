Papa Leone “Ladro chi saccheggia risorse della terra combattendo guerre, ruba a tutti noi un futuro di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Non dimentichiamo quei ladri che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità”. Lo ha detto Papa Leone in piazza San Pietro.

“Oggi ricorre il 40esimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che ha segnato la coscienza dell’umanità. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all’uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni impiego dell’energia atomica sia al servizio della vita e della pace”, ha aggiunto il Pontefice.

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