CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “La gioia cristiana non è mai esclusiva, ma sempre inclusiva, è per tutti. Si compie nelle pieghe della quotidianità e nella condivisione: è una gioia dai larghi orizzonti, che accompagna uno stile accogliente”. Lo scrive Papa Francesco nel suo messaggio ai partecipanti alla II Assemblea Sinodale delle Chiese in Italia (31 marzo – 4 aprile). “È dono di Dio – ricordiamolo sempre -; non è una facile allegria, non nasce da comode soluzioni ai problemi, non evita la croce, ma sgorga dalla certezza che il Signore non ci lascia mai soli – prosegue il Pontefice -. Ne ho fatto esperienza anch’io nel ricovero in ospedale, e ora in questo tempo di convalescenza. La gioia cristiana è affidamento a Dio in ogni situazione della vita”.

IL MESSAGGIO NELL’ANGELUS

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).