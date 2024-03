Paolo Veronesi “Europa Donna tra i tanti lasciti di mio padre Umberto”

MILANO (ITALPRESS) - "I lasciti di mio papà sono davvero tanti". Ai festeggiamenti per i 30 anni di Europa Donna Italia movimento che si impegna per aiutare e stare al fianco alle donne con tumore alla mammella, voluto da Umberto Veronesi, il figlio Paolo, Direttore del Programma Senologia dell'Istituto europeo di oncologia, lo ha ricordato con affetto. "Europa Donna è una realtà cresciuta tantissimo in questi anni, porta la voce delle pazienti in sede istituzionale".