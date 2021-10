INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è uscita di scena al terzo turno del “BNP Paribas Open”, settimo Wta 1000 stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 8.761.725 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Nella notte italiana la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.63 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser, dopo aver sconfitto all’esordio nel main draw la qualificata giapponese Mai Hontama ed essersi ripetuta eliminando la belga Elise Mertens, ha ceduto per 6-4 6-1, in appena 58 minuti di partita, alla statunitense Jessica Pegula, n.24 del ranking e 19esima testa di serie.

(ITALPRESS).