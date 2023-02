FIRENZE (ITALPRESS) – Stefano Pioli è il vincitore della “Panchina d’oro” per la stagione 2021-2022. Il tecnico rossonero è stato il più votato dai colleghi allenatori della serie A ed ha preceduto Davide Nicola e Luciano Spalletti. L’annuncio della vittoria di Pioli, che ha ricevuto 33 voti su 46 votanti, è avvenuto durante una cerimonia all’interno dell’auditorium del

Centro tecnico di Coverciano. “Sono emozionato perchè quando rivedo quanto fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato, condivido questo premio con tutte le persone speciali che lavorano con me a Milanello, col club, con i dirigenti che ci hanno sostenuto continuamente, con il mio staff che è il motore del mio lavoro e con i giocatori perchè ritengo, come anche quest’anno, di allenare un gruppo speciale” ha detto il tecnico rossonero.

Panchina d’argento, invece, per Fabio Pecchia. L’ex tecnico della Cremonese, che con i grigiorossi lo scorso anno ha centrato la promozione in serie A, è stato il più votato dai colleghi allenatori della serie B ed ha preceduto Marco Baroni e Luca D’Angelo. “Grazie a tutti, a chi mi ha votato e a chi non lo ha fatto. Condivido il premio con la squadra, con lo staff, con Cremona, tutto il popolo grigiorosso e con Braida che ha avuto una grande fiducia in me. Tutto ciò ha permesso di raggiungere un risultato bello e divertente”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

