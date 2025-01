Pammoli “Importante avere in AI4I un flusso continuo di ricercatori”

TORINO (ITALPRESS) - "L'annuncio dell'iniziativa Institute for Advanced Study, che realizziamo con il sostegno di Compagnia di San Paolo, è particolarmente importante in questo momento perché la settimana prossima annunceremo il lancio delle call internazionali per il reclutamento dei nostri capi unità di ricerca. Per questa ragione avere attorno e dentro AI for Industry un istituto internazionale, che consente di avere un flusso continuo di scienziati e ricercatori da tutto il mondo, è un elemento molto importante perché segnalerà ai candidati alle selezioni l'apertura internazionale e lo standing scientifico della nostra iniziativa". Così Fabio Pammolli, presidente di AI4I, che oggi a Torino ha presentato l'accordo strategico per la nascita del Compagnia di San Paolo Institute for Advanced Study, per la ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale. "La nostra stella polare è il reclutamento internazionale di giovani talenti che devono venire a popolare la nostra città e il nostro istituto" ha aggiunto Pammolli.