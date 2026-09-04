Palermo, uomo ferito con colpo di pistola alla testa

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco. E’ accaduto nei pressi di via Mazzola, nel quartiere Zen 2, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe riuscito a farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato, vigile e cosciente. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. L’uomo ferito allo Zen è un 40enne. Il colpo di pistola lo avrebbe centrato alla nuca. Dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre l’ogiva dal cranio.
– Foto di repertorio Polizia di Stato –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]