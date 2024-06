Palermo, Todaro “Crisi rifiuti si supera solo grazie a differenziata”

PALERMO (ITALPRESS) - “Io credo molto nei consorzi e nel coinvolgimento del cittadino. Perché la Rap potrà migliore ma non ce la farà mai da sola. L’unica soluzione per uscire dall’emergenza rifiuti è riciclare tutto quello che abbiamo, raggiungere il massimo della differenziata perché per ora i valori son troppo bassi.”. Lo ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, a margine della presentazione della campagna di comunicazione “Nella plasticaaaa?? Sì”, per le nuove modalità di raccolta dei cartoni per le bevande, del Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici (Comieco), in collaborazione con il Comune di Palermo e Rap, presentata a Palermo. col3/gtr