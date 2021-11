PALERMO (ITALPRESS) – ‘Palermo per la libertà’ è questo il nome della manifestazione pacifica e democratica contro il green pass che si terrà a Palermo domani, sabato 27 novembre alle ore 16 al Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo.

In piazza ci sarà anche l’europarlamentare e candidata sindaco di Palermo Francesca Donato, che spiega: “domani in piazza ci saranno i cittadini che sentono il sacro dovere di difendere la Costituzione. Ci ritroveremo insieme per dare conto delle nostre ragioni e per dire il nostro no a misure irrazionali, illogiche e inutili e dimostrare a chi ci governo che siamo stanchi e pronti a tutelare i nostri diritti e le nostre libertà”.

In piazza ci saranno anche il sindacato FISI e il movimento Ancora Italia e numerosi esponenti della società civile.

