Palermo-ManCity: da Haaland a Reijnders, Sky Blues in hotel
PALERMO (ITALPRESS) - I calciatori della formazione di Guardiola in hotel al centro di Palermo. Questa sera allo stadio Renzo Barbera, che si presenterà con il tutto esaurito, il match con i rosanero di Pippo Inzaghi per l’Anglo-Palermitan Trophy, un omaggio alle origini britanniche del club siciliano nell’anno del 125 anniversario dalla fondazione. eb/xd6/ari