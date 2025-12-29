Palermo, Lagalla incontra vigili neo assunti “Maggiore controllo e legalità”

PALERMO (ITALPRESS) - Il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore alla Polizia municipale Dario Falzone e il comandante Angelo Colucciello hanno incontrato una delegazione (77 agenti su 104) presso il teatro Garibaldi, dopo le firme sui contratti di assunzione. "È un momento che premia un impegno del governo nazionale - spiega Lagalla - Noi assumiamo questi nuovi agenti per effetto di un dispositivo legislativo voluto dal governo Meloni e concordato dal ministro Piantedosi e dal parlamento nell'ambito del decreto sicurezza. Per la città è un primo importante inserimento di forze nuove all'interno di un Comando di polizia municipale che da tempo soffre di una carenza cronica di organico: ovviamente non pensiamo che saranno risolti in un colpo solo con 104 nuovi ingressi tutti i problemi dei vigili urbani, ma sicuramente aumenteranno il controllo stradale e la possibilità di formare pattuglie. Avevamo detto che entro fine 2025 avremmo portato a termine in molto meno di un anno un processo di reclutamento complicato, l'abbiamo fatto e siamo soddisfatti". xd8/vbo/mca2