Palermo, Lagalla “Con i cantieri vogliamo tornare a città euromediterranea”

PALERMO (ITALPRESS) - "I cantieri di Palermo nascono nel pieno periodo della rivoluzione industriale, quindi si può dire che la Palermo di quegli anni, siamo alla fine dell'Ottocento, assiste ai grandi processi culturali dell'Europa. È l'obiettivo al quale vogliamo tornare, al quale immaginiamo di poter tornare in una città che acquisisca una dimensione euromediterranea, dove i cantieri costituiscono una realtà produttiva reale ma soprattutto un luogo di innovazione rispetto alle condizioni di sicurezza e di modernità della nostra marina civile, ancora prima che militare, e poi rappresentano un luogo di riferimento, di occupazione, di vivacità stessa del dibattito sociale, sindacale in questa città". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del suo intervento nella sede di Fincantieri nel capoluogo siciliano.