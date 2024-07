PALERMO (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti pianta la bandiera azzurra sul centrale del Country Time Club conquistando in piena notte l’accesso al secondo turno dei Palermo Ladies Open. Dopo l’uscita di scena di Martina Trevisan e Sara Errani, tutte le speranze italiane erano riposte su Lucia che, così come aveva fatto nei quarti di Contrexeville la scorsa settima, ha battuto in 3 set la francese Elsa Jacquemot (n 145 del ranking). Davanti ad un nutrito gruppo di “nottambuli” alle 2.09, al terzo match-point, la Bronzetti ha chiuso la partita con il punteggio di 7/5 3/6 6/3. Al secondo turno affronterà la testa di serie n. 7, la rumena Jaqueline Cristian (n. 66 della classifica mondiale) che in serata aveva battuto in 2 set (6/3 6/2) l’argentina Julia Riera.

Ha opposto maggiore resistenza rispetto ad un anno fa, ma ancora una volta non c’è stato nulla da fare, invece, per Sara Errani contro Qinwen Zheng. La quindicesima partecipazione della tennista azzurra al torneo del Country si è esaurita al primo turno contro un’avversaria che punta a concedere il bis del successo ottenuto nel 2023. La n. 7 al mondo in un’ora e 13 minuti ha avuto la meglio sulla Errani con il punteggio di 6/3 6/2. La cinese affronterà al secondo turno la croata Petra Martic (99, ma con un best ranking da 14 al mondo) che ha battuto in 2 set la colombiana Emiliana Arango 6/2 6/3. “Non è mai facile la prima partita di un torneo – ha detto Qinwen Zheng a fine match – ho vinto e sono molto contenta del mio gioco. Mi piace giocare qui, mi trovo bene e sono molta soddisfatta”.

Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan sconfitta dopo 3 ore e 11 minuti di battaglia da Arantxa Rus (62 della classifica mondiale) che ha avuto la meglio con il punteggio di 6/7 6/4 6/2. L’olandese, testa di serie n. 5 del torneo allenata dal coach palermitano Alberto Cammarata, affronterà al secondo turno la vincitrice dell’edizione n. 2022, Irina Camelia-Begu.

L’ultimo match del primo turno Andreeva-Semenistaja che non si è potuto disputare ieri per il protrarsi delle partite sul campo 6, si disputerà questo pomeriggio (sempre sul campo 6) dalle 16.30. Il programma sul centrale si aprirà alle 17.30 con il match Rus-Begu, al quale seguirà (non prima delle 20) quello tra la testa di serie n. 2, Karolina Muchova contro la qualificata tedesca Noha Akugue, quindi chiuderà il programma il derby australiano Sharma-Tomljanovic.

– Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).

