Palermo, la Croma di Falcone trasferita al Museo del Presente. Le immagini

PALERMO (ITALPRESS) - Nel video il tragitto dalla Caserma “Ciro Scianna” di Palermo fino a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente, della Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo prima dell'attentato mafioso del 23 maggio 1992. La Croma nel tragitto è stata scortata dal personale di Polizia penitenziaria (Gruppo Operativo Mobile, Ufficio Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato di Palermo, Reparti territoriali di Palermo "Pagliarelli" e "Ucciardone", piloti UAS della Divisione IV del DAP e USPEV di Roma), dai militari del 4' Reggimento Genio Guastatori di Palermo, dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri di Palermo. (fonte video Ministero della Giustizia) abr/