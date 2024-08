PALERMO (ITALPRESS) – “A partire da domani 12 Agosto 2024, tutti i giorni della settimana (da lunedì alla domenica) del periodo estivo sarà attivato l’aggiuntivo secondo ritiro della frazione organica per le utenze commerciali food che insistono presso la Piazza di Mondello. La seconda esposizione, esclusivamente della frazione organica, da parte delle utenze dovrà avvenire in turno serale a chiusura delle attività di ristorazione con conseguente raccolta da parte di RAP durante il turno notturno e/o antimeridiano del giorno successivo”. E’ quanto si legge in una nota della RAP. “Questo nuovo servizio d’accordo con i rappresentanti dei commercianti food della piazza di Mondello integra quello avviato dall’azienda RAP lo scorso 2 Agosto che prevedeva il doppio ritiro della frazione organica nel fine settimana – continua la nota -. Ciò consentirà di ottemperare alla direttiva del sindaco sulle Borgate Marinare che, insieme al Centro storico cittadino, rappresentano momento peculiare di svolgimento del servizio di igiene pubblica per l’elevato flusso di turisti e cittadini che fruiscono sia del tesoro storico-monumentale cittadino che dei servizi offerti dalle località marine poste all’interno del territorio urbano”.

fonte foto Rap

