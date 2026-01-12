Palermo, Cannella “Intitolando via a Biagio Conte reso eterno il suo impegno”

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo voluto rendere eterna quella che è stata l’esperienza, l’impegno e la testimonianza di Biagio Conte. Lo abbiamo voluto fare intitolando a lui questa via nel luogo centrale nel quale si è sviluppata la sua attività di missionario laico. Credo che il patrimonio che ha lasciato Biagio Conte sia di tutta la città, oggi reso plastico dall’intitolazione di questa strada”. Queste le parole del vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella in occasione in occasione della cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi a Fratel Biagio Conte in occasione del terzo anniversario della scomparsa. xi6/vbo/mca1