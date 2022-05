Palermo, Calenda e Ferrandelli “Conosciamo i sostenitori di Lagalla”

“I sostenitori di Lagalla li conosciamo. È una cosa che Palermo ha già visto tante volte. Per quanto io pensi che c'è chi ha scontato la sua pena, questo non vuol dire che siano sostenitori appropriati per cercare di fare rinascere la città”. Così il leader fondatore di ‘Azione’ Carlo Calenda, a Palermo, a margine di una conferenza stampa congiunta col candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. xd6/pc/gtr