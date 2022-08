PALERMO (ITALPRESS) – La Casa di cura “Villa Serena” di Palermo promuove la prevenzione in età pediatrica con lo screening ortottico, il 5 e il 7 settembre dalle ore 10 alle 17. Due intere giornate di valutazioni gratuite, dedicate ai bimbi dai 3 ai 10 anni, per la prevenzione dei deficit dell’acuità visiva, come occhio pigro e strabismo. La visita ortottica comprende: la misurazione dell’acuità visiva; il test della tridimensionalità; la valutazione del senso cromatico, della convergenza e dei movimenti oculari; l’esame parziale obiettivo dell’occhio.

L’iniziativa fa parte di un più ampio programma di controlli e di visite gratuite che “Villa Serena” offre ai suoi pazienti e alla popolazione del territorio.

Le visite saranno eseguite dalla dottoressa Francesca Scirè, responsabile dell’Ambulatorio ortottico. Si può prenotare lo screening del 5 e del 7 settembre attraverso il CUP, chiamando dalle 7.30 alle 13.30 ai numeri 091/6985751-752- 717 o inviando una mail a prenotazioni@casadicuraserena.it.

– foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).