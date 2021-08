PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo è una città particolare, durante i lavori sulla rete fognaria è stato scoperto un pavimento precedente al 1570. Ho già avvertito il sindaco Orlando e la soprintendente per comunicare la scoperta, domani alle 12 ci sarà un sopralluogo e spero che presto si possano fare delle riunioni e capire cosa dobbiamo fare. Certo è una scoperta straordinaria. E’ un’altra emozione che questo palazzo dà ai palermitani”. A dirlo il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè commentando il rinvenimento di un antichissimo pavimento dinanzi il Palazzo dei Normanni a Palermo. “E’ una scoperta emozionante – gli fa eco Fabrizio Scimè, segretario generale dell’Ars – ma non mi stupisce, perchè in questa legislatura abbiamo fatto tantissimi interventi e ogni volta scoprivamo sempre qualcosa, tanto che nelle nostre gare d’appalto prevediamo sempre la presenza di un archeologo oltre alla consulenza della Soprintendenza”.

(ITALPRESS).