Palazzina crollata a Palermo per il maltempo, sopralluogo di Musumeci

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha effettuato un sopralluogo in via Ximenes a Palermo, dove nella notte, a causa del forte vento, è crollata una palazzina abbandonata che solo per una casualità non ha provocato vittime. pc/red