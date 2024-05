Palamara “La separazione delle carriere è una battaglia di civiltà”

ROMA (ITALPRESS) - "Separare le carriere è una battaglia di civiltà giuridica, perché il diritto di difesa comunque deve prevalere". Lo ha detto Luca Palamara, capogruppo di Alternativa Popolare nell'Italia Centrale, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Elezioni Europee 2024" dell'agenzia Italpress. "Da magistrato e da componente del Consiglio Superiore della Magistratura ho sempre sostenuto il 'mantra' che esiste nella magistratura: le carriere non devono essere separate", ma "la mia esperienza ha evidenziato che, nei fatti, le carriere sono già separate". La separazione delle carriere, l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, la composizione e il funzionamento del CSM "sono temi che bisogna avere il coraggio di affrontare per quello che è venuto fuori", cioè un "eccesso di politicizzazione", ha spiegato. sat/mrv