CAGLIARI (ITALPRESS) – “La richiesta del Presidente Solinas al Ministro delle infrastrutture Giovannini di attivare il processo di istituzione dell’Autorità di Sistema portuale del Nord Sardegna va sostenuta, non solo per tutelare le peculiarità del tessuto economico della parte settentrionale dell’isola, ma per rafforzare il ruolo dell’intera Sardegna in Europa”. Così il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais sostenendo la creazione della nuova Autorità di sistema comprendente i porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura considerate necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e di coesione territoriale. “Aspettiamo con fiducia l’intervento del Ministro – conclude Pais – per legittimare dei territori che, nonostante la posizione strategica, risultano ancora oggi in secondo piano rispetto ai piani nazionali ed europei”.

(ITALPRESS).

