CAGLIARI (ITALPRESS) – “I sardi hanno questa bandiera impressa nel cuore, la nostra aspirazione di arrivare ad una autonomia compiuta è sempre più viva. Per questo chiediamo al governo nazionale di aiutarci. I sardi non chiedono privilegi ma il rispetto dei propri diritti”. Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais consegnando la bandiera dei Quattro Mori al ministro Matteo Salvini questa mattina durante la visita dell’esponente del governo nella sede della massima Assemblea sarda in via Roma a Cagliari. Ad accompagnare il vice premier anche il vice presidente Giovanni Antonio Satta, la consigliera Alessandra Zedda (FI) e l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Il ministro Salvini ha assicurato che tornerà presto in Sardegna perché ci sono da recuperare anni di distrazione e diritti da riassegnare. Il Presidente Pais ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro di oggi.

“Il ministro – ha ricordato Pais – ha dichiarato che sono previsti investimenti importanti sulle ferrovie, con 3 miliardi di investimenti di RFI per ridurre i tempi di percorrenza tra Sassari e Cagliari e la Nuoro Macomer, ma anche investimenti nel reticolo stradale per assicurare collegamenti e sicurezza, come il nuovo tratto della 125 in Ogliastra inaugurato e aperto alla circolazione, o opere strategiche come diga di su combidanovu che grazie all’intervento congiunto di Governo e Regione, dopo 32 anni, vedrà lo sblocco dei lavori. Un lavoro sinergico tra il Ministero guidato da Matteo Salvini col Presidente Solinas e l’Assessore Saiu che sta dando frutti tangibili e concreti per i sardi e la Sardegna”.

foto: ufficio stampa Consiglio Regionale Sardegna

(ITALPRESS).