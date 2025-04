Pagliara “Sportcity Meeting esperienza di condivisione e ascolto”

ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) - "E' stata un'esperienza più che un Meeting. Abbiamo affrontato temi importantissimi per lo sviluppo del nostro paese, non solo dello sport. E' stata un'esperienza di condivisione e ascolto. Siamo molto contenti, oltre 50 amministrazioni locali, le istituzioni politiche e sportive. Un bel momento per il nostro paese". Così Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, al termine della tre giorni del Meeting tra Assisi e Spello. mc/mca1