“Ringraziamo per il lavoro svolto tutte le forze politiche che hanno accolto il nostro invito a porre la parola sport in Costituzione. Convinti che siamo sempre più vicini al raggiungimento di un obiettivo storico, fino alla fine daremo il nostro supporto affinchè ciò accada”. Lo dichiarano Fabio Pagliara, presidente di Sport Italiae, e Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae.

“Ora più che mai siamo a disposizione per qualsiasi attività volta a ottenere questo risultato storico. Lo sport in Costituzione è la risposta migliore per onorare e ringraziare il valore dei nostri sportivi in tutte le competizioni, a partire da quelle olimpiche, ma soprattutto è il più bel segnale dell’attenzione posta sul movimento sportivo a tutto tondo ed è un pieno riconoscimento dell’importanza sociale e culturale dello sport”, aggiungono Pagliara e Argento.

(ITALPRESS).

