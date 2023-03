Padova, truffa sugli aiuti Covid per 200mila euro

Intascati contributi Covid senza averne diritto per 200mila euro. Scoperte dalla Guardia di Finanza, tre persone sono indagate per reati tributari, fallimentari, societari, oltre a un’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in qualità di amministratori di fatto e di diritto di una società operante nel padovano. mgg/gsl