PADOVA (ITALPRESS) – La squadra Mobile di Padova ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un trapper euganeo, Baby Touchè, a causa della diffusione di un videoclip musicale in cui appariva in possesso di armi da fuoco che sembravano autentiche.

L’uomo è sotto indagine per il reato di detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Nel video musicale pubblicato sul suo profilo Instagram il giovane trapper teneva in mano ciò che sembravano essere armi da fuoco. Pochi giorni dopo la pubblicazione iniziale, il video è stato sostituito con una nuova versione, che terminava con il lancio di una bottiglia incendiaria che incendiava la sigla della provincia padovana. Dato che l’uomo era già stato condannato in passato per reati correlati alle armi, la Procura ha ordinato la perquisizione della sua abitazione. Nella perquisizione è stato rinvenuto un machete con lama lunga 54 centimetri, lo stesso utilizzato nel video musicale. (ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato