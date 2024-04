ROMA (ITALPRESS) – E’ partita oggi la fase di riscaldamento dell’8° edizione di “Il Veneto legge”, la maratona di lettura ideata e promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto insieme alla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – MIM Veneto, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai SIL – Confesercenti Veneto, l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione degli Editori indipendenti e Leggere per Leggere. La Maratona di lettura, in programma il 4 ottobre, è una manifestazione che mette insieme gli educatori, lettori, e tutti gli attori della filiera del libro con l’obiettivo di promuovere la lettura e i libri attraverso il coinvolgimento di scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo.

L’evento è stato presentato stamattina a Palazzo Grandi Stazioni con la partecipazione della Direzione Beni Attività culturali e Sport della Regione del Veneto, dell’Associazione Italiana Biblioteche del Veneto. Come ogni anno la Maratona di lettura suggerisce di approfondire autori veneti e libri che parlano del Veneto, oltre ad alcuni temi specifici per questa edizione saranno la letteratura di viaggio, un omaggio ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, la letteratura legata allo sport, nell’anno in cui il Veneto ha ottenuto il riconoscimento di Regione Europea dello Sport. A cui si aggiungono pagine legate ad altri due anniversari, i centenari dalla morte di Eleonora Duse e di Giacomo Matteotti.

Da oggi, e fino al mese di settembre, partiranno i primi appuntamenti della fase di riscaldamento, con letture, dibattiti, approfondimenti e conversazioni, organizzati in tutto il territorio regionale. L’elenco aggiornato è consultabile sul sito dell’evento con l’invito, per chiunque voglia organizzare un evento all’interno della Maratona di lettura 2024, di inserirlo nelle due sezioni ‘riscaldamentò e ‘maratonà del sito.

“Il Veneto è una Regione tra le più virtuose in tema di libri e lettura – commenta l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto -. Ogni anno c’è grande partecipazione alla Maratona di lettura ‘Il Veneto leggè, e non solo. Il Veneto è la regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale, dei 728 patti per la lettura in Italia 93 sono in Veneto. Conta più di 250 gruppi di lettura, 2 milioni di accessi all’anno nelle biblioteche di pubblica lettura, 4 milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura, e le biblioteche di pubblica lettura hanno investito circa un milione di euro in promozione della lettura. Auspichiamo che questi numeri continuino a crescere.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]