GENOVA (ITALPRESS) – Allarme bomba questa mattina a Genova per un pacco sospetto in via Assarotti, nei pressi della sinagoga, nell’anniversario della strage del 7 ottobre. A fare scattare l’intervento un sacchetto appoggiato su una colonnina dedicata alla telefonia mobile, segnalato da alcuni passanti.
Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia insieme a vigili del fuoco e 118. Per precauzione la strada è stata interdetta anche al passaggio pedonale e i negozi sono stati chiusi. Il pacco sospetto è stato fatto brillare e l’allarme è rientrato.
