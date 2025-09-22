PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembelè, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. Il 28enne calciatore francese, protagonista del “triplete” della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona), che precedono Achraf Hakimi (Psg), Kylian Mbappè (Real Madrid) e Cole Palmer (Chelsea), nono Gianluigi Donnarumma con Nuno Mendes (Psg) che completa la top ten. Il portiere della Nazionale, protagonista fino allo scorso giugno in maglia Psg e ora agli ordini di Guardiola nel Manchester City, si consola col premio Yashin riservato al miglior portiere: “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Sono contentissimo delle mie prestazioni fatte nella scorsa stagione. Abbiamo ottenuto risultati incredibili, grazie a tutta la squadra e a tutti i miei ex compagni. Abbiamo fatto una stagione formidabile. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura al Manchester City e spero di vincere tanti trofei. Ringrazio tutta la mia famiglia, che mi è stata sempre vicina nei brutti momenti. E’ grazie a loro se sono qui”. Tornando alla classifica finale del Pallone d’Oro, la serie A piazza tre giocatori nella Top 30: 18° Scott McTominay (Napoli), 20° Lautaro Martinez (Inter), 25° Denzel Dumfries (Inter). A loro si potrebbe aggiungere Khvicha Kvaratskhelia, 12° e fino a gennaio in forza al Napoli.

A Lamine Yamal va il premio Kopa come miglior giovane (quinto lo juventino Yildiz), il Psg domina la serata portandosi a casa anche i premi come miglior squadra e quello di miglior allenatore con Luis Enrique che batte la concorrenza, fra gli altri, di Antonio Conte (Napoli) ed Enzo Maresca (Chelsea).

In campo femminile terzo Pallone d’Oro consecutivo per Aitana Bonmatì, in una classifica in cui sono presenti anche le azzurre Cristiana Girelli (16esima) e Sofia Cantore (24esima). Fra i tecnici la spunta Sarina Wiegman, campionessa d’Europa alla guida dell’Inghilterra, miglior squadra l’Arsenal.

