VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato il nuovo mezzo in dotazione alla sezione cittadina della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici nei luoghi di cura presenti sul territorio comunale e non solo. Alla cerimonia, davanti alla sede dell’associazione in via Piave a Mestre, è intervenuta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Con lei il presidente di Lilt Venezia, Carlo Pianon, e alcuni volontari dell’associazione.

Il furgone è stato acquistato con i fondi raccolti in occasione della prima edizione del “Trofeo Lilt Ve. In regata per prevenire”, la veleggiata organizzata lo scorso mese di luglio da Yacht Club Venezia, Compagnia della Vela, Diporto Velico Veneziano e la sezione di Venezia della Lega Navale Italiana, con il patrocinio del Comune di Venezia, partner il Salone Nautico, con l’intento di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti neoplastici veneziani.

Sport e solidarietà, un connubio che si rinnova in occasione anche dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, le cui iniziative sono spesso indirizzate alla raccolta di fondi utili a sostenere le associazioni e le strutture sanitarie impegnate sul campo. “Un’ulteriore occasione per ringraziare la Lilt per il prezioso sostegno messo in atto sul nostro territorio – ha sottolineato Damiano – Un momento che si inserisce nell’Ottobre Rosa e che testimonia come le iniziative promosse non si fermano a una importante riflessione sulla prevenzione, ma sono anche occasione di supporto a chi si trova attualmente a combattere contro la malattia. Un grazie a chi risponde presente alle tante iniziative organizzate sul territorio e a chi, con le donazioni, consente alle associazioni di volontariato di dotarsi di nuovi strumenti che vanno a sostenere le persone più fragili”.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del mezzo da parte di don Marco Scaggiante, sacerdote della chiesa di Santa Maria di Lourdes di via Piave. Il nuovo pullmino, il settimo in dotazione alla Lilt, è il primo dotato di strumentazione utile al trasporto anche delle persone con disabilità motorie.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).