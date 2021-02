MILANO (ITALPRESS) – Conclusa la stagione sportiva 2020, Suzuki si appresta a vivere il nuovo anno da grande protagonista della scena rallistica nazionale e annuncia la 14esima edizione della Rally Cup, che si prospetta più avvincente e interessante che mai.

La stagione 2021 del trofeo monomarca Suzuki si svilupperà su otto appuntamenti, in concomitanza con alcuni tra i più prestigiosi rally tricolori. La Rally Cup 2021 vedrà la presenza di Swift Sport Hybrid R1, già entrata nella storia dell’automobilismo come la prima auto ibrida ad affacciarsi nel mondo dei rally italiani. Con la sua capacità unica di unire competitività a costi accessibili e a un ricco montepremi finale, la Suzuki Rally Cup 2021 coinvolgerà numerosi giovani piloti in erba e gentleman driver e regalerà avvincenti performance al pubblico degli appassionati delle corse. Ogni gara vedrà i concorrenti gareggiare in prove sfidanti sul filo dei secondi per conquistare la vittoria finale, nel rigoroso rispetto del regolamento e con la massima lealtà verso gli altri equipaggi, che rappresentano due valori cardine della presenza di Suzuki nel motorsport.

A rendere competitivo e stimolante ogni confronto sarà, come sempre, il grande equilibrio di prestazioni tra le vetture al via, che porterà di volta in volta a prevalere gli equipaggi più abili ed esperti. Ad accomunare tutte le vetture in gara sono la leggerezza (un peso minimo di 1080 per Swift Sport R1 Hybrid) e la sensibilità alle regolazioni. Oltre a rendere le vetture competitive in senso assoluto, queste caratteristiche permettono ai piloti di esprimere tutto il loro talento e di affinare la sensibilità e le capacità di guida. Per uniformare il più possibile il livello delle prestazioni in campo, tutte le auto della Rally Cup montano le stesse pastiglie freno Ferodo Racing e, nelle gare su asfalto, i medesimi pneumatici Toyo. Questo il calendario: 13 e 14 marzo – 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 10 e 11 aprile – 68° Rally Sanremo; 8 e 9 maggio – 105a Targa Florio; 12 e 13 giugno – 15° Rally di Alba; 26 e 27 giugno – 49° San Marino Rally (terra); 4 e 5 settembre – 44° Rally MilleMiglia; 9 e 10 ottobre – 39° Rally 2 Valli; 13 e 14 novembre – 41° Ralli di Modena.

La Suzuki Rally Cup 2021 mette in palio un montepremi di tutto rispetto, con riconoscimenti in denaro per i vincitori delle varie categorie indicate dal regolamento per un massimo di 90.000 euro. Ai fini della classifica finale, i concorrenti potranno sommare sei risultati, scartando i due piazzamenti peggiori ottenuti nelle otto gare del calendario. La Suzuki Rally Cup 2021 premierà inoltre con 5.000 euro il primo tra piloti Under 25 e con un cronografo il migliore degli Over 50. A chi primeggerà, tra i navigatori, per i quali varranno tutti i punteggi a prescindere da quale sarà il pilota di volta in volta navigato, saranno assegnati 1.000 euro. Suzuki rende anche accessibile il suo trofeo monomarca, che è caratterizzato da costi d’iscrizione contenuti. Per coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni, la quota di partecipazione per la stagione 2021 rimane invariata a 500 euro + Iva, mentre ammonta a 1.000 euro + Iva per i nuovi iscritti, quota che comprende una tuta ignifuga HRX Suzuki.

(ITALPRESS).