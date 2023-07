Otto misure cautelari per caporalato a Caltanissetta e Agrigento

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - La polizia ha eseguito otto misure cautelari per il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nelle province di Caltanissetta e Agrigento. I lavoratori sarebbero stati costretti ad accettare paghe esigue e condizioni di sfruttamento in quanto versavano in stato di bisogno. col4/gtr