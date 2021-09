C4 ed è-C4, lanciate all’inizio del 2021 in Europa, hanno saputo imporsi nel segmento molto competitivo delle berline di segmento C. Protagoniste indiscusse di questo mercato, C4 ed è-C4 hanno già conquistato più di 30.000 clienti in 6 mesi in Europa. “Con Nuova C4, Citroèn ritorna con forza nel segmento delle berline compatte grazie a uno stile deciso e un comfort indiscusso. Inoltre, unico modello del suo segmento ad offrire la libertà di scelta della motorizzazione, grazie ad una versione 100% elettrica, si impone progressivamente nelle vendite di veicoli elettrici in Europa, e sale sul podio delle berline compatte elettriche più vendute” dice Arnaud Ribault. Nuove Citroèn C4 ed è-C4 si sono affermate rapidamente sul mercato automobilistico francese. Prima tra le berline del segmento C vendute ai privati nel primo semestre 2021, C4 conferma le performance di vendita in luglio e agosto. C4 si posiziona davanti alla VW Golf, con una quota del 19% nel canale di vendita a privati. Tra le berline del segmento C in tutti i canali di vendita, C4 è al 3° posto nei primi 6 mesi dell’anno, con una quota nel segmento del 13,3%.

In Spagna, suo Paese di produzione, C4 è al 2° posto nel segmento delle berline compatte, dietro a Toyota Corolla, con una quota del segmento del 9,5%. In Portogallo, la nuova compatta di Citroèn si posiziona al 3° posto, con una quota del segmento di quasi il 12%. Negli altri Paesi europei, C4 si distingue soprattutto in Italia e in Belgio, mercati in cui occupa il 6° posto della sua categoria. Parte molto bene E’-C4, la versione 100% elettrica di C4, che rappresenta già il 15% delle immatricolazioni complessive di C4 in Europa. Sul totale delle C4 vendute, le immatricolazioni di è-C4 nei Paesi Bassi rappresentano il 38%, in Germania sono il 27% e nel Regno Unito il 20,5%. In Francia, la quota di è-C4 sulle immatricolazioni totali di C4 è pari al 10,2%, una percentuale che continua ad aumentare di mese in mese. Dopo 6 mesi di commercializzazione, in Europa è-C4 si posiziona al 3° posto nel segmento delle berline compatte elettriche, con una quota del segmento dell’8%, dietro VW I.D3 e Nissan Leaf. E’-C4 ottiene eccellenti risultati in diversi Paesi: 2° posto in Spagna con il 28,5% delle immatricolazioni del segmento C delle berline elettriche C, 3° posto in Francia con una quota del segmento del 22% e 3° posto in Italia con una quota del segmento del 14,6%.

Con uno stile audace, C4 ed è-C4 propongono una nuova interpretazione della berlina compatta. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare l’eleganza e il dinamismo di una berlina con il look da SUV, per maggiore forza e carattere. Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità. C4 ed è-C4 offrono anche il comfort di scegliere fra 3 tipi di motorizzazioni: elettrica da 100 kW (136 CV) con un’autonomia fino a 350 km che permette una grande libertà di movimento, termica di nuova generazione Euro 6d benzina da 100 CV a 155 CV (a seconda dei Paesi) o Diesel da 110 CV a 130 CV. Con C4 ed è-C4, la promessa di comfort a bordo di una Citroèn è stata mantenuta! Il comfort di guida è garantito dalle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® e dai sedili Advanced Comfort. Il comfort a bordo è assicurato da interni molto spaziosi, diversi vani portaoggetti molto funzionali e numerose tecnologie, tra cui l’Head-up Display.

