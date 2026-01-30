Ostia, operazione dei Carabinieri contro spaccio di droga e degrado

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Ostia stanno conducendo un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano. L’operazione, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree di piazza Gasparri e dei Lotti, si svolge secondo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica Il dispositivo vede impegnati uomini e mezzi con il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, del Nucleo Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria, di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del personale delle API.

Nella prima fase del servizio straordinario di controllo sono state arrestate 5 persone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il conseguente rinvenimento e sequestro di centinaia di dosi di hashish, cocaina e marijuana, nonché denaro contante, ritenuti il provento dell’attività illecita. Mentre altre due persone, sono state arrestate, in esecuzione di provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre 8 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, per detenzione ai fini di spaccio e 2 per possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Sono invece 10 le persone segnalate alla Prefettura di Roma per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, del tipo cocaina, hashish e marijuana.

L’attività di controllo, che vede impegnati uomini e mezzi dei Carabinieri di Ostia, con il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, del Nucleo Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria, di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del personale delle API, è tuttora in corso e suscettibile di ulteriori arresti e denunce: diverse ancora le persone portate in caserma e la cui posizione è al vaglio, trovate all’interno dei maggiori punti di spaccio, tra piazza Gasparri e via Forni e perquisizioni sono in corso su altri obiettivi.

