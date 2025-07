“Ostia IN Corto – Short Film Fest”, omaggio Verdone ad Alvaro Vitali

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la prima edizione del festival di cinema breve “Ostia IN Corto – Short Film Fest” al Porto Turistico di Roma, con la direzione generale di Andrea Cicini, Ceo di Gruppo Matches e la direzione artistica di Alberto De Angelis, professionista di settore, e Cristina Borsatti, responsabile di GM Production. Tra le sorprese, l'affettuoso ricordo di Carlo Verdone per un altro attore italiano dalla lunga carriera, molto amato e molto legato ad Ostia, come Alvaro Vitali, cui è stato intitolato il neonato Premio speciale “Alvaro Vitali” alla Miglior Commedia di Ostia IN Corto – Short Film Fest. mgg/azn (fonte video ufficio stampa Gruppo Matches)