VENEZIA (ITALPRESS) – Un dono che vale l’incontro tra generazioni, un paio di scarpette da neonato in omaggio ai nuovi nati che verranno alla luce nelle prossime settimane all’Ospedale civile di Venezia. A realizzarle sono stati gli anziani ospiti della Residenza San Giobbe che questa mattina le hanno consegnate all’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini, nel corso della festa organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gloria Rogliani. La data scelta per la presentazione dell’iniziativa non è casuale, il giorno in cui si festeggia Sant’Anna, santa protettrice delle donne in gravidanza. “Un gesto affettuoso che mette in relazione le generazioni della nostra città: quella degli anziani, dei neo genitori e dei nascituri” è il commento dell’assessore Venturini. Le scarpette sono state benedette da padre Augusto, sacerdote della vicina parrocchia di San Giobbe. Ad accompagnare l’omaggio un messaggio di auguri scritto sui bigliettini di colore rosa e azzurro.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale gli operatori del Centro che, con grande generosità, hanno sostenuto l’iniziativa coinvolgendo gli ospiti in un’attività che dimostra quanto siano fondamentali per la nostra comunità”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

